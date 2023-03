Oslo: Ansatte truet med kniv på skole i Bærum

Abortnemnder og grensen for selvbestemt abort er ikke lenger i tråd med retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon, sier Elham Baghestan, seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken på Haukeland sykehus i Bergen, til Dagens Medisin.

– For første gang ligger vi ganske godt etter det WHO anbefaler. Innenfor fødselshjelp ser vi opp til WHO. Det er jo verdens største eksperter på feltet som har gjort disse vurderingene, sier Baghestan.

I Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer for abort står det blant annet at de fraråder restriksjoner som obligatorisk rådgiving og rigide grenser for tidspunktet for abort. De fraråder også å ha grenser knyttet til svangerskapslengde.

Det skiller seg fra den norske abortloven, hvor grensen for selvbestemt abort er på 12 uker, og hvor kvinner må gå til en nemnd etter uke 12.

Det regjeringsoppnevnte abortutvalget som Baghestan sitter i, skal levere sin rapport ved utgangen av 2023.