Statens vegvesen oppfordrer til hjemmekontor: – La bilen stå!

Det blir et krevende døgn på veiene i Agder og Vestfold og Telemark fra i ettermiddag til i morgen, fredag, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

- Været kommer først til Agder i ettermiddag, og til Vestfold og Telemark nærmere kvelden, sier Håkon Mjelstad, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt.

- Vi oppfordrer trafikantene i Agder om å komme seg tidlig hjem i ettermiddag og la bilen stå i kveld, sier Rudi Malmo i Statens vegvesen.

For Vestfold og Telemark kommer det krevende været noe senere. Det blir først i kveld og i natt at nedbøren kommer for fullt.

Også her er oppfordringen fra Rudi Malmo i Vegvesenet:

- La bilen stå og bli hjemme i kveld og ta hjemmekontor i morgen, hvis du kan.