Bergensavisen: Åpningen av Vestlandshuset kostet 450.000 kroner

Vestland fylkeskommune sitt nye fylkesbygg i Bergen, kalt Vestlandshuset, åpnet for rundt 800 ansatte 23. februar.

Den offisielle markeringen fant sted 8. mars og kostet 450.000 kroner, skriver Bergensavisen.

Prisen inkluderte blant annet at nesten alle ordførerne i fylket tok med seg en stein fra sin kommune til åpningen.

Steinene utgjør en varde av 43 steiner – en fra hver kommune.

Ideen kom fra et kommunikasjonsbyrå, som tok 200.000 for ideen, praktisk bistand og rådgiving – til tross for at steinene ble medbrakt gratis av ordførerne.

I tillegg betalte fylkeskommunen 100.000 kroner for bevertning og 150.000 kroner for artister og foredragsholdere.