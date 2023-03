Erdogan gir grønt lys til Finland som Nato-medlem

Sør-Øst politidistrikt fikk klokken 11:30 melding om at det var observert to karer med pil og bue i ryggsekken. Politiet rykket ut og fikk kontroll på to menn i 20-årene, skriver de på Twitter. En av mennene hadde pil og bue. Han blir anmeldt for dette og for å bære kniv på offentlig sted.

Ingen skal ha blitt truet, melder politiet.