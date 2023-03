Politico: Trump-tiltale i dag eller onsdag

Kinas president Xi Jinping landet i Moskva mandag. Foto: Anatoliy Zhdanov / Kommersant Photo / AFP / Russia OUT / NTB

Kinas president Xi Jinping har ankommet Moskva der han skal diskutere en kinesisk Ukraina-plan med Vladimir Putin. Besøket har stor symbolsk verdi.

Xi har på forhånd beskrevet reisen til Russland som en reise for «vennskap, samarbeid og fred». Det er hans første besøk i Moskva siden Russland invaderte Ukraina for over ett år siden.

– På ettermiddagen den 20. mars ankom president Xi Jinping Russlands hovedstad Moskva, meldte den kinesiske rikskringkastingen CCTV straks etter landingen.

I en artikkel publisert på CCTVs nettside beskrives forholdet mellom Russland og Kina som bunnsolid, modent og motstandsdyktig. Det hevdes også at forholdet har bidratt til «stabilitet i en turbulent verden».

Like før Xi landet mandag, opplyste Kreml at de kinesiske forslagene helt sikkert kommer til å bli diskutert, og at Putin kommer til å klargjøre Russlands syn på Ukraina.

– På en eller annen måte, så kommer spørsmål som er reist i Kinas plan for Ukraina, til å bli berørt under forhandlingene. President Putin kommer til å gi en utfyllende forklaring på Russlands standpunkt, sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov til pressen.

Han anklaget samtidig USA for å skape hindringer som gjør en nedtrapping i kampene vanskelig.