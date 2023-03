Mindreårige skal ha blitt skutt med luftgevær

Strømselskapet Eviny skal kutte stab- og støttefunksjoner med 250 millioner og sier det blant annet vil skje gjennom nedbemanning.

Det skjer til tross for at høye strømpriser bidro til at Eviny nylig kunne melde om et overskudd for fjerde kvartal i fjor på hele 2,1 milliarder kroner. Det skriver Bergensavisen.

Konstituert konsernsjef Kristin Aadland sier dette blant annet handler om å forberede strømselskapet på lavere kraftpriser i fremtiden.

Stab- og støttefunksjonene i Eviny utgjør i dag rundt 270 årsverk, og ifølge Aadland tilsvarer et kutt på 250 millioner kroner 30 prosent av dagens kostnader knyttet til stab og støtte.