Direkte: Tiktok-sjef i høring i Kongressen

Forbrukertilsynet og Finanstilsynet advarer mot Better Experience. Det skjer etter henvendelser om at det kan være ulovlig pyramidespill rettet mot barn og ungdom.

– Finanstilsynet er kjent med at privatpersoner i Norge som deltar i Better Experience (BE), aktivt forsøker å verve nye kunder til virksomheten, med løfte om høy fortjeneste. Finanstilsynet minner om at både ytelse av investeringstjenester uten nødvendig tillatelse og medvirkning til dette, er ulovlig, opplyses det i en pressemelding.

Tilsynet kan ilegge lovbruddsgebyr eller melde slike tilbydere politiet. Folk bes om å være kritisk når det loves høy fortjeneste og lav risiko.

Det anbefales å sjekke om lignende tilbydere står oppført i virksomhetsregisteret til Finanstilsynet. Eller om det finnes advarsler mot selskapet.

Ifølge tilsynet har BE har tilbudt investeringstjenester i Norge. Det har ikke BE godkjennelse for. Selskapet er heller ikke registrert som tilbyder av vekslings- eller oppbevaringstjeneste for virtuell valuta.