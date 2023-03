Politiet: Kvinne utsatt for vold og kjørt bort

Nå gjøres det flere endringer for å avvikle kvinneplasser i mannsfengsler og for å bedre situasjonen for kvinnelige innsatte med psykiske lidelser. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Torsdag ble det kjent at det gjøres flere akuttiltak på Bredtveit fengsel for å bedre soningsforholdene for kvinner.

Kriminalomsorgen opplyser at det gjøres flere endringer i soningssteder for kvinner. Blant annet gjøres Skien fengsel om til kvinnefengsel.

I tillegg avvikles høysikkerhetsplassene for kvinner i Stavanger, Bergen, Agder avdeling Evje og Telemark fengsel avdeling Kragerø. Også den midlertidige kvinneavdelingen ved Ullersmo fengsel avvikles.

Endringene gjøres for å avvikle kvinneplasser i mannsfengsler og for å bedre situasjonen for kvinnelige innsatte med psykiske lidelser.

– Skien fengsel har god kompetanse på sårbare innsatte, har tidligere erfaring med kvinnesoning, og vi kan som følge av dette avvikle samsoning mellom menn og kvinner de fleste steder i Norge, sier Lise Sannerud, direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet.