Kan ikke si hvor lang tid gjenopptakelsessak vil ta

John Christian Elden er bistandsadvokat for Sian-leder Lars Thorsen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

To kvinner er tiltalt for grov kroppsskade for å ha kjørt på bilen til Sian-lederen. Bistandsadvokat John Christian Elden mener tiltalen burde vært drapsforsøk.

– Vi har klaget til Riksadvokaten over at saken i liten grad er etterforsket opp mot drapsforsøk, men mener at når man i beruset tilstand kjører på en annen bil tre ganger, hvorav den siste er en torpedering i over 60 kilometer i timen, etter å ha truet med å bruke kniv, er dette et drapsforsøk, sier Elden til NTB.

– Retten må få avgjøre dette, uttaler Elden. Han er Sian-leder Lars Thorsens bistandsadvokat.

Det var Document.no som først omtalte saken.

Fem Sian-medlemmer ble lettere skadd da Thorsens bil ble påkjørt slik at den veltet på E6 i Oslo 2. juli i fjor. Påkjørselen skjedde etter en Sian-demonstrasjon på Mortensrud.

To kvinner er tiltalt for grov kroppsskade i forbindelse med saken. De to kvinnene har nektet straffskyld.