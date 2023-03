TV2: Farouk Abdulhak innrømmer skyld

Tre barn og tre voksne ble drept i skoleskytingen på barneskolen Covenant School i Nashville mandag. Foto: Metro Nashville Police Department / AP / NTB

Politiet i Nashville i USA sier en 28-åring åpnet ild og drepte seks personer på en barneskole i byen. Angrepet var målrettet, ifølge politiet, som sier de har funnet et manifest og et detaljert kart som tegnet ut hvordan det hele skulle foregå.

Politisjef John Drake i Nashville sier i et intervju med NBC News at den mistenkte trolig planla et større angrep med skytinger på flere steder. Motivet for angrepet er ikke kjent.