Philip Manshaus' advokat ber om gjenåpning av straffesaken mot ham

Både oppfølging og behandling sviktet da en 34 år gammel svensk mann ble skutt og drept av politi i Sarpsborg i august i fjor, mener Helsetilsynet.

Mannen, som var dømt til tvunget psykisk helsevern, døde etter at politiet løsnet skudd mot ham. Spesialenheten for politisaker mente de handlet i nødverge, og saken ble henlagt.

Helsetilsynet har undersøkt hendelsen. Statens helsetilsyn konkluderer med at sykehuset ikke sikret en forsvarlig oppfølging og behandling av mannen. De har også kommet til at han ikke fikk forsvarlig helsehjelp, og at samfunnsvernet ikke ble ivaretatt.