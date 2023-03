Arkitekturaktivist Audun Engh er død

Den britiske etterretningstjenesten MI5 hever trusselnivået for innenlands terrorisme i Nord-Irland til «alvorlig». Et angrep vurderes som «svært sannsynlig».

– De siste månedene har det vært en økning i aktivitetsnivået rundt terrorisme tilknyttet Nord-Irland. Det har rettet seg mot politibetjenter og også satt livene til barn og andre i befolkningen i fare, skriver Chris Heaton-Harris, Storbritannias minister for Nord-Irland, tirsdag.

Oppjusteringen skjer rundt ett år etter at Storbritannia senket trusselnivået for provinsen til «betydelig» for første gang på mer enn ti år.