Søstrene fra Bærum fremstilles for vareketsfengsling torsdag

Russlands ambassadør i Sverige er innkalt til svensk UD etter å ha skrevet at Sverige vil bli et legitimt mål for gjengjeldelse om landet går inn i Nato.

Russlands ambassadør Viktor Tatarintsev er innkalt, opplyser svenskenes utenriksminister Tobias Billström til nyhetsbyrået TT.

Tatarintsev skrev i et innlegg på ambassadens nettsider tirsdag blant annet at Sverige vil bli et «legitimt mål for Russlands gjengjeldelsestiltak» om landet slutter seg til Nato.

– UD kommer til å innkalle den russiske ambassadøren for å tydelig markere motstand mot dette åpenbare påvirkningsforsøket, skriver Billström.

Videre skriver han at den svenske sikkerhetspolitikken styres av Sverige og ingen andre.