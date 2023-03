TV 2: Terrorsiktede søstre samtykker til fengsling

PFU har konkludert med at NRK har brutt god presseskikk i en dokumentar om massasjesalonger. Klagen gjaldt at kvinnene ikke var anonymisert godt nok.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte i en lukket behandling onsdag, skriver Medier24.

Det var Kirkens Bymisjon som klaget inn Brennpunkt-dokumentaren om massasjesalonger til PFU. Nå er NRK felt etter Vær Varsom-plakatens punkter 4.1 om saklighet og omtanke og 4.7 om identifisering.

– Vi merker oss at PFU mener at det er et viktig journalistisk arbeid, og at det er greit å bruke skjult metode. Men de mener at vi ikke har anonymisert kvinnene godt nok og ikke vist tilstrekkelig omtanke, det må vi selvsagt ta lærdom av, sier redaktør for Dokumentar og samfunn i NRK, Egil Sundvor.