7 millioner i gebyr til Telenor

Direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter, Adele Matheson Mestad, syns situasjonen for kvinnelige innsatte i Norge er uholdbar. – Det er diskriminerende og utgjør en alvorlig risiko for menneskerettighetsbrudd, sier hun til NTB. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Det er fare for liv og helse for de innsatte på Bredtveit kvinnefengsel, mener direktøren i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

– I samtlige årsmeldinger siden NIM ble etablert, har vi pekt på utfordringer i norske fengsler, og i år er dessverre intet unntak. For øyeblikket er det situasjonen i Bredtveit kvinnefengsel som er mest kritisk, sier direktør Adele Matheson Mestad i NIM til NTB.

Hun ber nå myndighetene ta tak i den prekære situasjonen på Bredtveit kvinnefengsel.

– Slik som situasjonen er i kvinnefengselet akkurat nå, er det en fare for liv og helse. Sivilombudet har etter besøk nylig pekt på at det er «kritiske og livstruende» forhold. Slik kan vi ikke ha det, og her må man sette inn både akutte og langsiktige tiltak, sier Mestad.