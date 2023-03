Regjeringen investerer 17 milliarder kroner på fire nye prosjekter i Forsvaret

Per Orderud på Orderud gård i Sørumsand, der han fortsatt bor. Drapene skjedde i kårboligen på eiendommen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Anmeldelsen trippeldrapsdømte Per Orderud leverte mot en tidligere Kripos-førstebetjent, er nå henlagt av Spesialenheten. Orderud påklager henleggelsen.

Orderud anmeldte tidligere førstebetjent Tore Per Bakken for fabrikkering av bevis i forbindelse med at Orderud ble dømt til 21 års fengsel for trippeldrapet på Orderud gård i 1999.

Bakken har nektet for å ha fabrikkert bevis.

– Saken henlegges da det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold, skriver Spesialenhetens sjef Terje Nybøe i vedtaket ifølge Dagbladet.

Den henleggelsen ble umiddelbart påklaget av Orderud.

Anmeldelsen dreier seg om et bevis som ble ført for lagmannsretten. Et trestykke ble lagt frem som bevis i retten, og ifølge politiet ble det funnet et prosjektil der som samsvarte med ett av våpnene som ble brukt i drapene.