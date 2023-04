Barn døde etter påkjørsel i Oslo

To personer mistet livet da en luftballong tok fyr under en flytur over pyramidene ved Teotihuacan nordøst for Mexico by.

Lokale myndigheter opplyser at passasjerene hoppet fra ballongen. De døde var en 39 år gammel kvinne og en 50 år gammel mann. I tillegg fikk et barn andregrads brannskader og brakk et lårbein. Det er ikke klart om det var flere passasjerer på turen.

En video viser at det brenner i kurven under ballongen.

Flere operatører tilbyr ballongturer ved Teotihuacan, som ligger rundt sju mil nordøst for den mexicanske hovedstaden. Området, med blant annet to førkolumbiske pyramider tilegnet solen og månen, er et populært turistmål.