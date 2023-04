Mot valgthriller i det finske valget

Nødetatene rykket søndag ettermiddag ut til en trafikkulykke på E6 ved Helsfyr i Oslo. En gutt på 8–9 år som hadde gått langs veien krysset plutselig den svært trafikkerte motorveien i den ene kjøreretningen. Deretter hoppet han over midtrabatten og forsøkte å krysse også veien som går ut av Oslo.

To biler bråstoppet og gutten ble skadet i sammenstøtet, men ikke kritisk.

– For meg som har sett bildene, er det kjempeflaks at det ikke gikk verre og at skadene ikke ble større, sier Gjermund Stokkeli operasjonsleder i Oslo-politidistrikt

E6 utgående ved Helsfyr var en tid sperret for all trafikk i ett felt.