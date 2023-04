Sverige: Fem personer pågrepet for terrorplanlegging

Arfan Bhatti, her fotografert i 2012 i forbindelse med en demonstrasjon i Oslo, sitter i varetekt av pakistansk politi i påvente av en utlevering til Norge etter at han er siktet for medvirkning til terrorhandlingen i Oslo natt til 25. juni i fjor. Foto: Kyrre Lien / NTB

Fortsatt er det helt usikkert når Arfan Bhatti kan bli utlevert fra Pakistan til Norge. Norsk politi håper på en utvikling.

Etter at Arfan Bhatti ble pågrepet av politiet i Pakistan, mest sannsynlig den 26. september i fjor, har norsk politi vært interessert i å få ham utlevert til Norge. Bhatti er sammen med to andre menn siktet for medvirkning til terrorangrepet i Oslo den 25. juni i fjor, da to personer ble drept og mange skadd da Zaniar Matapour løsnet skudd i sentrum.

Bhatti skal ha snakket med Matapour flere ganger i løpet av våren og sist bare noen dager før angrepet skjedde. Han forlot Norge før skytehendelsen ved C.J. Hambros plass, men politiet mener han likevel skal siktes for medvirkning til drapene.

Men etter at Bhatti ble pågrepet, har arbeidet med utleveringen til Norge gått heller sakte. Før helgen opplyste Pakistans justisminister Azam Nazeer Tarar til Aftenposten at han ikke hadde registrert noen begjæring om utlevering fra norske myndigheter. Ifølge VG skal pakistanske myndigheter ha sendt et brev til Norge der de stiller seg positive til en utlevering.