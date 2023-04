Kjedekollisjon på E18

USAs president Joe Biden og administrasjonen hans har hevdet at Kina vil sende våpen til Russland. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

Presidentene i USA og Frankrike, Joe Biden og Emmanuel Macron, diskuterte Kina da de snakket sammen på telefon tirsdag.

De to lederne diskuterte blant annet hvordan de skulle oppfordre Kina til å trappe opp innsatsen med å få slutt på krigen i Ukraina.

Kina har så langt ikke fordømt Russlands handlinger i Ukraina og nekter å kalle det for krig. På årsdagen for den russiske invasjonen la landet frem en tolvpunktsplan for våpenhvile og fred i Ukraina.

USA har hevdet at Kina vil sende våpen til Russland, men sier at de så langt ikke har sett at kinesiske myndigheter har bistått russerne militært.