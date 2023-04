RB: Person siktet for drap i Lørenskog

Nederlandske myndigheter har varslet Easee om at landet vurderer å følge Sverige og stoppe salget av elbil-laderne.

Denne meldingen fikk Easee tirsdag, bekrefter Tommy Ellingsen, kreativ direktør i selskapet.

– Vi forstår meldingen slik at Nederland har kommet med et varsel om salgsforbud, og at vi har fått frist til 18. april med å svare, sier Ellingsen til Aftenbladet skjærtorsdag.

Easee har, ifølge Ellingsen, forsøkt å komme i kontakt med nederlandske myndigheter for å få avklart om salgsstopp allerede er iverksatt, eller om det ikke blir effektuert før etter at Easee har fått anledning til å svare.