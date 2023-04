Israels forsvarssjef beordrer mobilisering av reservestyrker

Politiet rykket fredag ut til Ervik i Bergen etter at turgåere fant det som kan være et menneskelik.

Klokken 12.10 bekrefter politiets operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen at det er gjort funn av knokler på stedet, i et skogholt i nærheten av et boligfelt.

– Det er noen knokler som er funnet av turgåere. De er ikke nedgravd, men ligger opp i dagen, sier Dahl-Michelsen til BT.

– Det tyder på at det er et menneskelik. Det ser ut som om det har ligget der lenge, sier operasjonslederen i Vest politidistrikt.