Farevarsel: Snøfokk på fjellet i Sør-Norge

Den danske regjeringen foreslår en ordning som vil la frivillige som driver med hjerte- og lungeredning bruke «blålys» i trafikken. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Den danske regjeringen vil prøve ut en ordning som lar frivillige borgere bruke «blålys» på bilen sin når de er ute på livreddende oppdrag.

Danmark organiserer frivillige «hjerteløpere», som kan rykke ut for hjelpe med hjerte- og lungeredning eller ta med hjertestarter i nødssituasjoner. Hjerteløpere blir varslet dersom de er i nærheten av en person som har fått hjertestans.

– I dag er det mange som kjører i sivile biler for å drive livreddende arbeid. Flere forteller at de noen ganger skulle ønsket at andre trafikanter faktisk kunne se hva de var på vei til, sier samferdselsminister Thomas Danielsen til Danmarks Radio.

Ordningen med frivillige hjerteløpere ble opprettet i 2017 med inspirasjon fra Stockholm, etter at det ble konstatert av hjertestartere rundt omkring i Danmark ikke ble brukt.

Regjeringen foreslår at fargen på lyset skal være grønt, som på en hjertestarter. Håpet er at ordningen vil føre til at andre bilister viser ekstra hensyn i trafikken dersom de ser at en bil er på vei for å redde liv.

Forslaget et utredet i samråd med danske hjerteforeninger og det danske Rådet for Sikker Trafik.