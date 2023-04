Person skal være alvorlig skadet i leilighetsbrann i Oslo

En massiv lekkasje av amerikanske etterretningsdokumenter viser hvor godt USA har infiltrert Russland, men kan skape problemer for Ukraina, sier eksperter.

The New York Times skriver at lekkasjen viser at USA også spionerer på ukrainske ledere og at de vet mer om hva Russland vil foreta seg enn hva Ukraina kommer til å gjøre.

Avisen skriver at lekkasjene viser hvor dypt USA har infiltrert Moskvas krigsmaskin. Men selve lekkasjen kan føre til at informasjonskanaler lukkes, blir det advart mot.

En høytstående tjenestemann som ikke vil bli navngitt kaller det et omfattende sikkerhetsbrudd, som blir verre ettersom Russland nå blir klar over hvor god oversikt USA har over enkelte russiske myndigheter.

Ifølge dokumentene har USA oversikt over nær sagt alle deler av den russiske krigs- og sikkerhetstjenesten. Det er informasjon fra så vel generalstaben som den militære etterretningstjenesten GRU.

I lekkasjene kommer det også fram informasjon om det som skal være planene for en ukrainsk motoffensiv. Den skal ifølge dokumentene være fullført innen 30. april.

Ifølge dokumentene har Kyiv mer enn 60.000 soldater, 250 stridsvogner og 350 armerte kjøretøy klare. Kyiv avviser at dette stemmer. De kaller dokumentene for russisk feilinformasjon som er ment å ødelegge for Ukraina.