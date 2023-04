Harselerer med Xi: Tøymerket til Taiwans flyvåpen går viralt

Den norske islamisten Arfan Bhatti er siktet for medvirkning til terroren i Oslo 25. juni i fjor og internasjonalt etterlyst.

Han har sittet i varetekt i Pakistan siden september, men nå skal pakistanske myndigheter ha godkjent en utlevering til Norge.

Det skriver VG.

I etterkant av terrorangrepet fikk en agent, som jobbet på oppdrag for Etterretningstjenesten, kontakt med den norske islamisten Arfan Bhatti (45) på den krypterte meldingstjenesten Telegram, skriver avisen.

Fryktet Norge-retur

I den hemmelige dialogen med en agent skal Bhatti ha gitt flere begrunnelser for hvorfor returen til Norge ble utsatt to ganger:

** Politiet stilte mange spørsmål om ham. Og selv om det ikke var uvanlig, så var det annerledes denne gangen.

** Han bekymret seg for et mulig langt opphold i varetekt.

** Politiet ville ikke svare på spørsmål fra advokatene hans om en potensiell retur til Norge.

** Brødre i Norge ba ham bli Pakistan.

** Han var «flagget» av norske myndigheter.

«I can do more when I am on their streets. Just me being in EU is fear for them walhamdulilah», skal Bhatti ha skrevet til agenten.

Walhamdulilah betyr «takket være Gud».

I den hemmelige chat-dialogen skal Bhatti også ha hevdet at norske myndigheter ville bli enda mer interessert i ham om han ikke kom tilbake, ifølge VG.