Trump saksøker sin eksadvokat Michael Cohen for over 500 millioner dollar, viser rettsdokument

Politiet ved stedet der det ble avfyrt varselskudd før pågripelsen av en mann med kniv som hadde truet politiet. Foto: Javad Parsa / NTB

Spesialenheten kommer ikke til å etterforske hendelsen i Lier tirsdag da politiet løsnet varselskudd mot en mann, skriver Drammens Tidende.

I 17.30-tiden tirsdag rykket politiet ut til kommunesenteret Fosskvartalet i Lierbyen for å bistå helsevesenet med velferdssjekk av en mann.

Patruljen ble ifølge politiet angrepet av mannen, som hadde kniv. De valgte da å løsne et varselskudd. Mannen ble ikke truffet av skuddet, men ble skadet under pågripelsen som skjedde like etterpå. Politiet brukte pepperspray og hund.

Spesialenheten ble rutinemessig varslet om hendelsen og har altså konkludert.

– Vi har samlet inn opplysninger, og ut ifra det har vi ikke grunnlag for å iverksette etterforskning. For å iverksette må vi tro at det har skjedd en straffbar handling, og det tror vi ikke at det har i denne saken, sier påtalefaglig etterforskningsleder Rune Fossum i Spesialenheten til DT.