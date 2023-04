Siktelsen skjerpes etter påkjørselen i Steinkjer

Rørosbanen er stengt mellom Elverum og Rena på grunn av is og flomfare. Det er sendt ut gult farevarsel for flom på Østlandet for torsdag og fredag.

Bane Nor skriver på sine nettsider at de vil komme med en ny vurdering klokken 12.

Rørosbanen går langs Glomma mellom Elverum og Rena. NVE har sendt ut gult farevarsel for flom for torsdag og fredag fordi mye nedbør og snøsmelting vil føre til at vannføringen i elver og bekker øker, noe som kan føre til lokale oversvømmelser.