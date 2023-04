Drapsdømt frigjort av maskerte menn i Sverige

Bilen som ble brukt i påkjørselen i Steinkjer fraktes bort. Foto: Lars Lilleby Macedo/NTB

Politiet skjerper siktelsen etter påkjørslene i Steinkjer natt til søndag til forsettlig drap og to drapsforsøk. En mann i 30-årene ble opprinnelig siktet for uaktsomt drap.

Den ene personen politiet mener ble utsatt for drapsforsøk, fikk lettere skader, den andre personen kom fysisk uskadd fra hendelsen. Mannen er også siktet for å ha kjørt bil i beruset tilstand og for å kjøre uten gyldig førerkort.

– Etterforskningen de siste dagene gjør at vi nå mener å ha et mer presist bilde av hendelsesforløpet. Vitneforklaringer og videoovervåking har styrket mistanken om at det er snakk om en villet handling. På bakgrunn av dette har vi skjerpet siktelsen til å gjelde forsettlig drap, og drapsforsøk på to fornærmede, sier politiadvokat Line Dreier Ramberg i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

21 år gamle Sigve Bremset døde da han ble påkjørt.

Politiet skriver at de ikke utelukker at siktelsen kan bli ytterligere endret. De jobber nå særlig med å kartlegge om det er flere fornærmede i saken.

Den siktedes forsvarer, advokat Anne Marstrander-Berg, sier til Dagbladet at hun er uenig i at siktelsen skjerpes.

– Jeg har så langt ikke fått sett alle dokumentene. Ut ifra det jeg er kjent med, framstår det likevel feil å skjerpe siktelsen. Men jeg antar at dette baserer seg på vitners beskrivelse og videoopptak. Klienten holder fast på at dette ikke var med vilje, sier Marstrander-Berg.