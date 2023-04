Ringsaker kommune setter krisestab på grunn av flom

KrF-leder Olaug Bollestad satte ned en komité i januar i fjor som skulle se på partiets prinsipprogram. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det kan gå mot en utvidelse av familiesynet i KrFs ideologiske program. Ny formulering om mangfoldige familieformer inkluderer likekjønnede.

KrF skal neste helg revidere prinsipprogrammet når partiet holder sitt landsmøte. Landsstyret stiller seg bak anbefalingen som går ut på å utvide familiebegrepet, ifølge Vårt Land.

I dagens program heter det at «ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon». Dette skal ligge fast, men landsmøtet skal ta stilling til om det skal føyes til et tillegg: «I dag er familieformene mangfoldige. For alle typer familier må det legges til rette for forpliktelse, stabilitet rundt familielivet og sikring av barns rettigheter».

Lederen for programarbeidet, Jorunn Hallaråker Heggelund, bekrefter overfor Vårt Land at formuleringen gir familier som består av to mødre eller to fedre, en plass i partiets familieforståelse.

– Det er for å synliggjøre at vår politikk er for alle familier. I dag finnes det ulike familiekonstellasjoner. Vår politikk er for alle familier, men det har kanskje ikke alltid blitt oppfattet sånn. Derfor er det viktig å få tydeliggjort dette gjennom den nye formuleringen, sier Heggelund.

Det kreves to tredels flertall for å endre prinsipprogrammet.