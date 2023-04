Nytt rekordbeslag av kokain blant bananer

Follobanen var stengt søndag formiddag på grunn av en datafeil i Trondheim. Foto: Terje Pedersen / NTB

Blixtunnelen mellom Oslo S og Ski var stengt søndag formiddag på grunn av feil på en datasentral i Trondheim.

Bane Nor meldte klokken 7.23 søndag morgen at Follobanen var stengt. Trafikken er nå i gang, melder de klokken 12.11.

Først trodde Bane Nor at det dreide seg om en signalfeil inne i Blixtunnelen, men etter at mannskaper har sjekket, ble det klart at problemene skyldtes en feil ved datasentralen i Trondheim som oppsto natt til søndag.

– Signalsystemene i Blixtunnelen er fjernstyrt, og datasentralen som styrer signalene, ligger i Trondheim. Der er det en feil som gjør at det ikke blir gitt riktig informasjon, blant annet til Blixtunnelen, sa pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor til NTB i 11.10-tiden søndag morgen.

Follobanen var også stengt fra 19. desember til 5. mars på grunn av feil med det elektriske anlegget.