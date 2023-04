Reuters: IS-leder drept i amerikansk angrep

Dette bildet er fra kokainbeslaget som ble kunngjort 30. mars. Foto: Politiet

Politiet har beslaglagt mellom 800–900 kilo kokain hos fruktgrossisten Bama i Oslo. Politiet skriver i en pressemelding at Oslo politidistrikt ble varslet om funn av mulig narkotika av ansatte ved Bama. Ingen er så langt pågrepet og ingen er mistenkte.

Beslaget kommer få uker etter at Oslo-politiet kunngjorde at de hadde beslaglagt 800 kilo kokain skjult i banankasser ved en Bama-terminal i Oslo.

Bama opplyser til NTB at det var en av deres ansatte som varslet politiet om det nye rekordbeslaget av kokain

– Jeg kan bekrefte at funnet ble gjort av en oppmerksom BAMA-ansatt på et av våre anlegg i Oslo. Da kontaktet vi umiddelbart politiet, sier kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen i Bama.

Politiet mistenker at sendingen ikke skulle til Norge.

– Vi er også i dette beslaget tydelig på at en sterk hypotese er at det er ment for en annen europeisk havn. Det kan være ment for et annet marked enn det norske, sier leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt Grete Lien Metlid til NTB.