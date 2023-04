Diplom-Is sender ut permitteringsvarsel

En 25 år gammel mann er dømt for seksuelle overgrep mot fire jenter. Flere av dem møtte han da han jobbet med barn og ungdom i Sør-Rogaland.

Mannen dømmes til fengsel i fire år og tre måneder, skriver Stavanger Aftenblad.

Han ble i Sør-Rogaland tingrett dømt for voldtekt av to jenter under 14 år. Han møtte jentene da han sommeren 2021 var lærling som barne- og ungdomsarbeider både på en fritidsklubb for ungdom og på en barneskole i Sør-Rogaland.

I tillegg ble mannen dømt for et overgrep mot en 15 år gammel jente i desember 2020, og for å ha sendt bilder og meldinger med seksuelt innhold til en jente i begynnelsen av tenårene.