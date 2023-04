Mmulig knivstikking i Oslo

Siden nyttår har hovedindeksen ved Oslo Børs steget rundt 3,7 prosent. Illustrasjonsfoto: Beate Oma Dahle / NTB

Tirsdag var det kun små endringer på Oslo Børs. Hovedindeksen endte på 1.228,08 poeng, opp 0.08 prosent.

Equinor og Aker BP, som var tirsdagens mest omsatte aksjer, endte begge dagen i rødt – henholdsvis -1,10 og 2,98 prosent.

På listen over de fem mest omsatte selskapene finner vi også DNB (+1,05), Mowi (+0,10) og Norsk Hydro (+2,21).

Mowi varslet i en markedsoppdatering tirsdag et operasjonelt driftsresultat (EBIT) for årets første kvartal på 322 millioner euro, tilsvarende nærmere 3,7 milliarder kroner. For samme kvartal i fjor var tallet 207 milliarder euro. Mowi-aksjen stiger tirsdag 1 prosent.

Også ved de viktigste europeiske børsene pekte pilene opp tirsdag. DAX 30-indeksen i Frankfurt steg 0,47 prosent, mens CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London la på seg henholdsvis 0,46 og 0,28 prosent.

Like før klokken 17 ble et fat nordsjøolje omsatt for 84,71 dollar fatet, ned 0,06 prosent fra nattens nivå.