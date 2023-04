Lossius tar nestlederkampen i KrF

Over 1.600 kilo kokain er de siste ukene funnet i banankasser på et Bama-lager i Oslo. Så store beslag gjør at Kripos må endre rutinene for hvor og hvordan dette oppbevares. Foto: Oslo politidistrikt / NTB

Flere rekordbeslag av kokain gjør at Kripos må endre rutinene for oppbevaring av beslagene. Både sikkerhetshensyn og plassmangel gjør dette nødvendig, opplyser Kripos.

820 kilo kokain ble 30. mars funnet gjemt i banankasser på et Bama-anlegg i Oslo. Søndag ble det funnet mellom 800 og 900 kilo, også det i banankasser hos Bama i Oslo, søndag. I tillegg ble det funnet over 100 kilo kokain på et lastefartøy fra Sør-Amerika i Husnes i Vestland fylke, torsdag forrige uke.

– Beslagsmengden er så stor at vi har gjort endringer i rutinene for hvor og hvordan dette oppbevares. Sikkerhetshensyn og plassmangel gjør dette nødvendig, da beslagene er sjeldent store, sier Dag Sandham, som leder seksjon for sikkerhet og fellestjenester i Kripos, til VG.

Han ønsker ikke å si noe om hvor eller hvordan beslagene oppbevares, eller om transport eller rutiner, men forteller at dette ikke vil bli oppbevart hos Kripos.

Ingen er så langt pågrepet etter beslagene i Oslo, men seks utenlandske statsborgere er så langt pågrepet etter beslaget på Vestland.