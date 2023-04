Rapper dømt for drapsforsøk

– Hva har skjermbruk å si for barns evne til å konsentrere seg, for søvnkvalitet, for trivsel, for psykisk helse, for læring? Det er noe av det vi har lyst til å finne mer ut av, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Foto: Javad Parsa / NTB

Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal se på konsekvenser av skjermbruk blant barn og unge.

Regjeringen lanserer denne uken en ny digitaliseringsstrategi. I den forbindelse skal kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sette ned et utvalg som skal se nærmere på hvilke følger skjermbruk egentlig har for barn og unge.

– Vi vet jo at det å vokse opp i dag, sammenlignet med for 10–15 år siden, er annerledes, særlig på grunn av den teknologiske utviklingen. Men hva har det å si for barns evne til å konsentrere seg, for søvnkvalitet, for trivsel, for psykisk helse, for læring? Det er noe av det vi har lyst til å finne mer ut av, sier kunnskapsministeren til NRK.