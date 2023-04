Mann (41) dømt til 13,5 års fengsel for drap på tobarnsmor

Venstres gruppeleder i Oslo bystyre Hallstein Bjercke.

Opposisjonen i Oslo bystyret er sterkt bekymret etter opplysninger om at Utdanningsetaten har delt personvernopplysninger om voldshendelser i Oslo-skolen.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Saken ble et tema under spørretimen i bystyremøtet i Oslo onsdag. Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke kalte saken «kanskje den største personvernskandalen vi har sett i Oslo kommune».

Bjercke hevdet at Utdanningsetaten har delt opplysninger om tusenvis av elever og lærere knyttet til volds- og trusselepisoder de har vært involvert i, på et deltaljnivå som gjør det mulig å identifisere dem.

Kultur- og utdanningsutvalget har innkalt til hastemøte i saken klokken 12 på Rådhuset, får Aftenposten opplyst.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) svarte at bakgrunnen for saken er at det ble bedt om innsyn i vold- og trusselhendelser i Oslo-skolen. Hun fortalte at Utdanningsetaten først ga avslag på å gi innsyn på skolenivå, men at beslutningen ble anket inn til Statsforvalter, som ga klageren medhold.

Etaten gjorde en ny vurdering og valgte da å gi innsyn i vold og trusler på skolenivå. Eidsvoll uttalte at veldig mye av informasjonen og de personsensitive opplysningene i materialet er sladdet og tilbakeholdt.

Det er Aftenposten som har bedt om innsyn i tallene.