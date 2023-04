Kilde: Riksmekleren har tatt kontakt med partene

Bydel Bjerke er kritisk til at Sivilombudet kom på et uvarslet tilsyn ved Bredtveit fengsel allerede to dager etter at en innsatt hadde tatt sitt eget liv. Foto: Heiko Junge / NTB

Bydel Bjerke i Oslo er kritisk til at Sivilombudet kom på et tilsyn ved Bredtveit fengsel allerede to dager etter at en innsatt hadde tatt sitt eget liv.

Bydelens medarbeidere mente situasjonen var uoversiktlig og ba Sivilombudet komme tilbake senere. Det fikk de ikke gehør for, sier avdelingsdirektør Alexander Standal Bergli i Bjerke bydel til NRK.

– Vi hadde et ønske om å få oversikt over situasjonen. Få snakket med innsatte og medarbeiderne som hadde vært til stede, og få klarhet i hva slags type helsehjelp de hadde behov for, sier han.

Bydelen mener det uvarslede besøket førte til at innsatte som ble berørt av selvmordet, måtte vente lenger på å få samtaler og få avklart hva de trengte av videre hjelp.

Sivilombudet sier de gjorde det de kunne for at besøket skulle gå minst mulig ut over de innsatte.

Etter tilsynet slo Sivilombudet fast at forholdene var uholdbare ved Bredtveit kvinnefengsel.