NRK: Bjørnar Skjæran trekker seg som nestleder

– Dette er alvorlig. Det er en pågående fare for potensiell svikt i behandlingen ved St. Olav på grunn av feil og mangler knyttet til Helseplattformen, sier direktør for Statens Helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Ansatte ved St. Olavs hospital er lettet over at Statens helsetilsyn bekrefter at det er store problemer med det nye journalsystemet.

De St. Olav-ansatte har følt at de ikke er blitt trodd når de har fortalt om feil og mangler ved Helseplattformen. Nå er de lettet, skriver Adresseavisen.

– Hele tiden har vi blitt anklaget for at vi har vært for dårlig forberedt, for at vi har motarbeidet systemet og for at vi har overdramatisert problemene. Det er fint å få en bekreftelse som støtter opp om det vi har sagt, men det er også vondt å lese denne rapporten, sier John Olav Berdahl, foretakstillitsvalgt i Fagforbundet ved St. Olavs hospital til avisen.

Onsdag la Statens helsetilsyn frem den endelige rapporten etter tilsynsbesøket ved St. Olavs hospital i februar.

Rapporten slår fast at innføringen av Helseplattformen har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen. Det er oppdaget nye, alvorlige feil etter tilsynsbesøket, og Helsetilsynet mener det er sannsynlig at det finnes flere uoppdagede feil i det nye journalsystemet.