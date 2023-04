Coop tar ned kameraer i selvbetjente kasser

Noen av vindturbinene i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. Foto: Jan Kåre Ness/NTB

Produksjonen av vindkraft i første kvartal var 5 prosent lavere enn samme kvartal i 2022. Det er første gang siden 2016 at det er nedgang i første kvartal.

Nedgangen er på 0,2 TWh, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Vindkraftproduksjonen har hatt en stabil vekst i flere år. At vi nå ser et brudd i den trenden, handler om at det bygges ut mindre vindkraft nå enn for noen år tilbake, sier rådgiver Ståle Skrede.