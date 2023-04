Farevarsel for snø på deler av Østlandet

En person er sendt til sykehus med kuttskader i hodet etter å ha vært utsatt for en voldshendelse på hotellet The Well på Sofiemyr. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Politiet leter etter to personer etter en voldshendelse på The Well To gjerningspersoner har forlatt hotellet, Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Flere patruljer fra politiet rykket til The Well etter en voldshendelse sent søndag kveld. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

En vekter er sendt til sykehus med kuttskader i hodet etter å ha vært utsatt for en voldshendelse på spahotellet The Well på Sofiemyr i Nordre Follo.

Hendelsen fant sted på et hotellrom i 22.40-tiden.

– Personene var uønsket på hotellet og skal ha gått på rommet for å pakke. Da har det oppstått en konfrontasjon, og slik som det framstår nå, skal det ha blitt kastet en vase mot vekteren. Deretter skal det ha blitt brukt deler fra denne vasen til å påføre vekteren kuttskadene, sier operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt til NTB.

Det var flere vitner og ansatte ved hotellet som tok kontakt med politiet. Vekteren er kjørt til Akershus universitetssykehus for behandling.

– Vi har masse mannskaper på stedet der nå som leter etter disse to personene som har forlatt hotellet, sier operasjonslederen.

Ved 00.30-tiden var fortsatt ingen personer pågrepet i forbindelse med hendelsen.