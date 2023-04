Riksrevisjonen starter gransking av Helseplattformen

Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

For folk som ikke har åpnet skattemeldingen ennå, blir det snart dårlig tid. Innleveringsfristen er tirsdag 2. mai, altså om en uke.

Ifølge Skattebetalerforeningen er det opptil 1,4 millioner nordmenn som ennå ikke har åpnet meldingen. Rundt 5 millioner skattemeldinger er sendt ut av Skatteetaten.

Foreningen advarer om at skattemeldingen for mange kan fremstå som ferdig utfylt, men at den likevel kan mangle informasjon, for eksempel om fradrag som ikke er med. Foreningen tror også at mange frykter restskatt.

Om det ikke blir nok tid, anbefaler foreningen folk å søke utsettelse. Da vil de aller fleste få automatisk utsettelse i 30 dager, sier fagsjef Rolf Lothe.