Harry Belafonte er død (96)

Prins William under et besøk i Birmingham i forrige uke. Britiske medier skriver at han skal ha inngått et forlik med Rupert Murdochs avisgigant NGN i 2020. Foto: Jacob King / Pool / AP / NTB

Storbritannias prins William inngikk forlik med Rupert Murdochs avisgigant NGN i 2020, ifølge rettsdokumenter i saken der lillebror prins Harry har saksøkt NGN.

Forliket involverte en «veldig stor pengesum», skriver Harrys advokater i dokumentene.

Opplysningene ble kjent tirsdag, da et tre dager langt rettsmøte begynte i London, ifølge Sky News.

Harry har saksøkt NGN for ulovlig innhenting av informasjon. Avisene The Sun og nå nedlagte News Of The World brukte angivelig ulovlige metoder i en årrekke fra midten av 1990-tallet. NGN er også saksøkt av skuespilleren Hugh Grant.

NGN mener kravene fra Grant og prins Harry må avvises fordi de kommer for sent. I denne forbindelsen har Harrys advokater vist til en angivelig hemmelig avtale mellom NGN og den britiske kongefamilien som har medført at kravet ikke er blitt reist tidligere.

Ikke bekreftet

Prins Harry skal ha blitt informert om avtalen i 2012. Hans advokat David Sherborne skriver at den britiske tronarvingen prins William inngikk forlik med NGN i 2020.

Denne opplysningen er ikke bekreftet av de involverte partene, og prins Williams kontor sier de ikke kan kommentere pågående rettsprosesser.

NGN har utbetalt flere millioner pund i tidligere saker der selskapet har vært anklaget for avlytting av telefoner. Selskapet avviser at ansatte i The Sun begikk lovbrudd.

I en rettssak i 2014 erkjente Clive Goodman, tidligere kongestoff-redaktør i News Of The World, at han hadde hacket telefonsvarerne til prins William og hans kone Kate en lang rekke ganger. Harrys telefonsvarer ble også hacket.

– Ville ikke vitne

Kongefamilien inngikk den hemmelige avtalen med NGN av hensyn til sitt omdømme, ifølge et vitnemål fra prins Harry som gjengis av hans advokater.

Angivelig ville kongefamilien unngå en situasjon der noen i familien måtte møte i retten og fortelle om private telefonsvarermeldinger som var blitt hacket.

Ifølge Harry ville familien for enhver pris unngå offentliggjøring av opplysninger om «intime telefonsamtaler» mellom daværende prins Charles og Camilla Parker Bowles – som i dag er Storbritannias konge og dronning. Samtalene stammet fra tiden da Charles fortsatt var gift med prinsesse Diana.

En advokat for NGN hevder det ikke fantes noen hemmelig avtale med kongehuset – og at en slik avtale, om den hadde eksistert, ikke ville påvirket den pågående rettsprosessen.