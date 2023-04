Tre barn har erkjent å ha lagt gjenstander på togskinner

To menn er pågrepet etter voldsepisoden på The Well søndag kveld. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

To menn som var etterlyst etter en voldshendelse på spahotellet The Well på Sofiemyr utenfor Oslo søndag, ble natt til onsdag pågrepet på Romerike.

Det var i 22.40-tiden søndag at en vekter ble påført kuttskader på spahotellet The Well.

– Personene var uønsket på hotellet og skal ha gått på rommet for å pakke. Da har det oppstått en konfrontasjon, og slik som det fremstår nå, skal det ha blitt kastet en vase mot vekteren. Deretter skal det ha blitt brukt deler fra denne vasen til å påføre vekteren kuttskadene, sa operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt til NTB søndag kveld.