32-åring siktes for drapet på Emilie Meng i Danmark

Iransk høyesterett opprettholder dødsdommen mot tysk-iranske Jamshid Sharmahd tross sterke tyske protester.

En talsmann for rettsvesenet sier onsdag at Sharmahd er dømt til døden for «jordisk fordervelse» – en betegnelse som gjerne blir brukt om forbrytelser mot staten og samfunnssikkerheten.

67-åringen, som var bosatt i USA, anklages for å ha ledet Tondar, en gruppe som kjemper for å gjenetablere monarkiet i Iran. Han er blant annet dømt for et bombeangrep mot en moské i byen Shiraz i 2008, der 14 mennesker ble drept. Tre andre menn er tidligere henrettet for angrepet.