Stortingets direktør: -Vår forvaltning har ikke vært god nok

Det var en kraftig allergisk reaksjon som førte til at en 11-åring i Kongsberg døde på vei hjem fra skolen. Tidligere på dagen hadde han spist en bolle på skolekjøkkenet.

Det viser den endelig obduksjonsrapport, opplyser politiet i Innlandet i en pressemelding.

11-åringen kollapset på vei hjem fra skolen 4. november 2022 og døde på sykehuset dagen etter.

Undersøkelsene utført ved Oslo universitetssykehus, avdeling for rettsmedisinske fag, viser at gutten døde som følge av en kraftig allergisk reaksjon.

11-åringen fikk allergisjokk som følge av at han spiste av en bolle på skolekjøkkenet.

Politiet mistenker at en systemsvikt i Kongsvinger kommune gjorde at lærer ikke hadde fått vite at den allergiske reaksjonen kunne oppstå halvannen til to timer etter at han fikk i seg noe han ikke tålte.

