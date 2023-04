Stortinget betalte politikere 700.000 uten å trekke skatt

– Riksrevisjonens rapport viser at vår forvaltning av stortingsrepresentantenes ordninger ikke har vært god nok, sier Stortingets direktør Kyrre Grimstad

– Vi vil umiddelbart ta grep for å følge opp de anbefalingene som omhandler forvaltning og kontroll av ordningene, sier Grimstad etter at Riksrevisjonens rapport om stortingsrepresentantenes bruk av pendlerboliger, etterlønn og fratredelseslønn er offentliggjort torsdag.

Rapporten skal behandles av Stortinget.

– Det er avgjørende for tilliten til Stortinget at befolkningen kan være trygge på at det er gode systemer og rutiner for forvaltning av ordningene, og at kritikkverdige forhold avdekkes og ryddes opp i. Dette tar administrasjonen et ansvar for, og det er allerede tatt grep for å bedre vår forvaltning av ordningene og vår informasjon til stortingsrepresentantene om hvilke regler som gjelder, fortsetter Grimstad.