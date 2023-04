Innlandet: Tre personer omkommet i trafikkulykke

De to søstrene som er siktet for deltakelse i IS, varetektsfengsles i fire nye uker med restriksjoner. De får ikke møte hverandre i fengselet.

De to søstrenes forsvarere begjærte dem løslatt i Oslo tingrett torsdag. Eventuelt ba de om at restriksjonene ble opphevet og viste særlig til at det er vanskelig for dem at de ikke får snakke med hverandre i fengselet.

Det sier Oslo tingrett nei til. De to søstrene fengsles i fire nye uker med brev- og besøkskontroll, medieforbud og delvis isolasjon ved at de ikke får møte hverandre.

Det er i tråd med hva Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ba om.

– Tungt

– Jeg skal nå snakke med min klient om hvorvidt hun ønsker å anke, sier Geir Lippestad, som forsvarer den eldste søsteren, til NTB.

Han sier at de to søstrene har et sterkt ønske om å få møte hverandre.

– Disse to søstrene har vært hverandres ankre og støttet hverandre gjennom vanskelige tider. Det er årsaken til at de føler det er vanskelig å ikke få vært der for hverandre og støtte hverandre nå, sier han.

– Det er veldig tungt for henne å være atskilt fra søsteren sin. De har vært sammen i ganske forferdelige forhold og vært hverandres viktigste støtte, sier advokat Hilde Firman Fjellså, som representerer den yngste søsteren.

Uenighet om vilkårene er oppfylt

Fjellså, som representerer den yngste søsteren, sier det ikke er fare for bevisforspillelse, samt at de mener det ikke er skjellig grunn til mistanke. Hun viser til Høyesteretts dom i en tilsvarende sak, der det kom fram at frivillighet var et krav for at det skulle regnes som IS-deltakelse.

– Min klient mener at hun ikke dro til Syria som 16-åring for å gifte seg. Det var under tvang, sier Fjellså.

Hun ber påtalemyndigheten være mer konkret i hva de skal etterforske for å begrunne faren for bevisforspillelse.

– Hvis de hadde ønsket å samordne seg og påvirke andre vitner, har de hatt full anledning til det tidligere. Og PST har etterforsket denne saken omtrent siden de dro, sier advokaten.

I fengslingskjennelsene skriver imidlertid tingretten at deres frie forklaring etter at de ble pågrepet, ikke har svekket mistankegrunnlaget. Det er heller ikke andre opplysninger i saken som svekker mistankegrunnlaget slik at de bør løslates nå, skriver retten, som også mener det er fare for bevisforspillelse.

Dro til Syria i 2013

Begge søstrene nekter for at de dro til Syria for å slutte seg til IS. Da de til slutt ble evakuert ut, befant de seg i Al-Hol-flyktningleiren. De har sagt at de ikke gjorde noe som var ulovlig da de befant seg i Syria fra 2013.

Det mener imidlertid Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at det er grunn til å mistenke at de gjorde. De er terrorsiktet på grunnlag av at de som husmødre bidro til at IS kunne opprettholde sin aktivitet.

Søstrene var i tenårene da de i 2013 dro fra Norge til Syria. De giftet seg etter hvert begge med IS-medlemmer. De to kvinnene kom tilbake til Norge for fire uker siden og godtok da å bli fengslet fordi de hadde forståelse for politiets behov for å etterforske saken.

Ny fase i etterforskningen

Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i PST fremholder at det etter politiets mening både er en alvorlig siktelse og fare for bevisforspillelse.

– Dette er en pågående prosess og en etterforskning som er i startfasen. VI er ikke i mål med de arbeidsoppgavene vi har, blant annet avhør av vitner, sier Michelsen til NTB.

– Begge siktede har avgitt en ganske lang innledende fri forklaring. Nå går vi inn i neste fase av avhørene der vi skal stille de mer oppfølgende spørsmålene og be dem presisere ting de har sagt, og etter hvert legge fram våre bevis, sier Michelsen.