Slottet offentliggjør russebilder av prinsesse Ingrid Alexandra

Sametinget har brutt samarbeidet med regjeringen om et utredningsprogram rundt de omstridte vindkraftverkene på Fosen.

– Dette er veldig alvorlig. Vi har levert flere innspill og forslag både på folk og formuleringer til utredningsprogrammet. Vi har ikke blitt hørt til tross for at vi har hatt tre konsultasjonsmøter, sier sametingspresident Silje Karine Muotka til TV 2, som først meldte om saken.

Til NTB sier Muotka at uenigheten først og fremst dreier seg om formålet for utredningsprogrammet.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har gjentatte ganger understreket at for å kunne fatte et nytt konsesjonsvedtak for vindkraftverkene på Fosen, trengs et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Hans håp var å få på plass et utredningsprogram for kunnskapsinnhenting i løpet av mars.

I løpet av april har det vært holdt flere konsultasjonsmøter med både reindriftsdistriktene på Fosen og med Sametinget. Men fredag satte Sametinget altså sluttstrek.

Muotka mener Olje- og energidepartementet (OED) prøver seg på en omkamp på høyesterettsdommen, som slår fast at dagens vindkraftkonsesjoner strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene.

– Vi er uenige i problembeskrivelsen. Min bekymring er at en utredning vil undergrave de premissene høyesterettsdommen er bygget på. Det som er viktig, er å utrede hvordan menneskerettighetsbruddet på Fosen kan opphøre, og hvordan reindriften skal sikres videre. Vi trenger ikke utrede det som Høyesterett allerede har tatt stilling til, sier hun.

– Det handler for eksempel at Høyesterett slår fast at avbøtende tiltak som foring og endring av reintrekk ikke er nok.