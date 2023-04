VG: En siktet for drap eller medvirkning til drap i Lørenskog

– Jeg stiller ikke som kandidat til å bli partisekretær, sier Helga Pedersen til TV 2.

Ordfører Helga Pedersen fra Tana har bestemt seg for ikke å stille som kandidat til å bli partisekretær i Arbeiderpartiet.

– Jeg tror jeg ville vunnet en votering, sier Pedersen.

Hun sier beslutningen ble tatt søndag morgen.

– Jeg er utrolig glad for all støtten jeg har fått i partiorganisasjonen og alle oppfordringer som har kommet fra hele landet om at jeg måtte stille. Jeg anser at jeg ville hatt en rimelig god mulighet til å vinne en kampvotering på landsmøtet, men at jeg ikke ville hatt tilstrekkelig støtte i det arbeidet som kommer etter landsmøtet. Derfor trekker jeg meg, sier Pedersen.