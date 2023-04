Kraftig brann i Nordstrandveien i Oslo

Det melder LO og Fagforbundet i en pressemelding søndag ettermiddag.

Oppgjøret har en økonomisk ramme på 5,4 prosent og ligger dermed over frontfaget som etter streiken endte på 5,2 prosent.

Tillegget på lønnstabellen er 6,0 prosent, minimum 32.600 kr med virkning fra 1. mai 2023.

- Vi har oppnådd et resultat som tar igjen noe av det økonomiske etterslepet til privat sektor. YS Kommune Oslo gikk inn i forhandlingene med krav om ekstra lønnsløft. Et resultat som ligger over frontfaget, er et skritt i riktig retning, sier YS Kommune Oslo-leder Mona Bjørnstad i pressemeldingen.

